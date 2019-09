Cariri recebe Rodada de Negócios de Artesanato do Nordeste

A cidade do Crato irá sediar nos dias 24 e 25 de outubro a Rodada de Negócios de Artesanato do Nordeste. O evento promovido pelo Sebrae/CE irá reunir artesãos nordestinos e compradores de artesanato do Ceará e de outros estados do país. Na oportunidade, também será realizada uma feira de artesanato aberta ao público, reunindo expositores do Ceará e de outros estados da região.

Até o momento estão confirmados 90 artesãos de 31 municípios cearenses e dos estados de Alagoas, Pernambuco e Piauí, que irão divulgar e comercializar produtos de diversas tipologias como trançado com fibra vegetal, couro, madeira, biojóias, bordados, crochê, renda, ouriversaria, xilogravura e cordel, entre outras. Também estão confirmados no evento, compradores de artesanato do Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, Pará e Distrito Federal.

De acordo com a articuladora do Sebrae na região do Cariri, Tânia Porto, a ideia do evento é aproximar estes artesãos dos consumidores, tanto dos compradores convidados, como do público visitante da feira de artesanato. “É um momento que os artesãos têm de apresentar seus produtos e ao mesmo tempo realizar bons negócios, garantindo muitas vezes encomendas e receitas para boa parte do ano”.

Segundo Tânia, a Rodada de Artesanato do Cariri vem se consolidando nos últimos anos como um dos grandes eventos de negócio em artesanato do estado e da região. “Somente no ano passado, a Rodada gerou negócios da ordem de cerca de R$ 1 milhão em vendas”.

A articuladora do Sebrae lembra ainda que durante o evento, além dos artesãos, os compradores locais e nacionais também são beneficiados com a oportunidade de estar em contato direto com os artesãos de várias cidades do Ceará e do Nordeste, bem como de participar de visitas técnicas para conhecer alguns ateliês de produção artesanal da região do Cariri.

SERVIÇO

Rodada de Negócios de Artesanato do Nordeste

Data: 24 e 25 de outubro de 2019

Local: Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante, Centro, Crato