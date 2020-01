Cariri é palco de circuito de terreiradas no Dia de Reis

As tradicionais terreiradas que acontecem nas casas dos mestres da cultura do Cariri ganharão também as ruas no Dia de Reis. As unidades do Sesc Juazeiro do Norte e Crato promoverão neste 6 de janeiro um circuito com apresentações gratuitas para a população carirense.

O Sesc Juazeiro do Norte traz o projeto Sesc Cultura de Raiz contemplando o Dia de Reis, com as apresentações de Ação Tronos, quilombos e reis. A programação tem início pela manhã, a partir das 8h, com a abertura de trono feita pelo Reisado Menino Deus, na Rua Beata Maria do Araújo, no bairro João Cabral.

No período da tarde, as apresentações da unidade juazeirense seguem a partir das 14h, com o Reisado São Luiz abrindo com a Coração de Reis, na Vila Nova, no bairro Aeroporto. As manifestações seguem até 19h com o Reisado Discípulos de Mestre Pedro – Terreirada de reis, na Praça do CC, no bairro João Cabral.

As terreiradas são um exemplo de integração repleta de ações educativas, culturais, vivências e intercâmbios. Em uma edição especial, a unidade Sesc Crato traz a queima da lapinha, que se trata de uma manifestação nordestina que encerra as festividades do ciclo natalino – Natal, Ano Novo e Reis Magos – e está relacionada com presépio e pastoril.

As apresentações promovidas pela unidade cratense iniciam a partir das 19h, no Terreiro do Mestre Aldenir, Rua Santa Isabel, em Bela Vista-Crato. Na sequência terá a apresentação de Reisado Mestre Antônio de Helena, Lapinha da Mestra Zulene Galdino e Reisado Reis de Gongo - Mestre Aldenir, anfitrião dos festejos.

Programação circuito de terreiradas Sesc no Cariri

Juazeiro do Norte

Dia 6 de janeiro - segunda-feira

8h – Reisado Menino Deus – Abertura de trono

Rua Beata Maria do Araújo – João Cabral – Juazeiro do Norte

9h – Reisado Sagrado Coração de Jesus – Abertura de trono

Rua avenida Guanabara 21 – Pirajá – Juazeiro do Norte

14h Reisado São Luiz – Coroação de Reis

Vila nova – Aeroporto - Juazeiro do Norte

16h Reisado Arcanjo Gabriel – Saudação ao Divino

Rua 31 de março, 2117 – Jardim Gonzaga – Juazeiro do Norte – CE

17h – Reisado Manoel Messias – encontro de reis

Rua 1º de maio, 50 – Pio XII – Juazeiro do Norte – CE

18h Reisado de Caretas de Couro – Terreirada de reis

Sitio Sassaré – Potengi – CE

19h Reisado Discípulos de Mestre Pedro – Terreirada de reis

Praça do CC – João Cabral – Juazeiro do Norte - CE



Crato

Dia 06 de janeiro

Hora: 19h

Local: Terreiro do Mestre Aldenir - Rua Santa Isabel - Bela Vista

Apresentações:

Reisado de Couro Mestre Aldemir

Reisado Serraria - Mestre Antônio de Helena

Lapinha da Mestra Zulene Galdino

Classificação Livre

Atividade gratuita