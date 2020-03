Cardi B canta em português trecho de funk que lançará com Ludmilla

A rapper norte-americana Cardi B, 27, divulgou em uma live no Instagram, um trecho em português de sua música com a cantora brasileira Ludmilla, 24.

"Mas com tu talento, a Cardi B arrebenta. Ai carai, ai carai, ai, ai, ai", cantou ela na noite de domingo (22), pedindo para os fãs confirmarem se sua pronúncia estava correta. Em seguida, Ludmilla publicou o vídeo de Cardi B em seu Instagram Stories.

A canção, gravada em outubro do ano passado, ainda não tem data de lançamento. Segundo informações já divulgadas pela assessoria de Ludmilla, a música será um funk. O nome da canção provavelmente será "Arrebenta", uma vez que a palavra não só aparece na prévia que Cardi B cantou, como também em um comentário feito por ela em uma foto da brasileira.

"Fiquei muito feliz em gravar com a Cardi B. Ela é uma artista que admiro demais, foi a realização de um sonho. Fizemos um funk incrível. Aguardem", afirmou Ludmilla à reportagem. Pelas redes sociais, Ludmilla chegou a dizer que o dia de gravação da música com Cardi B foi "a madrugada mais feliz" de sua vida.