Cantora cearense Soledad lança disco produzido por Fernando Catatau

A cantora cearense Soledad chega ao segundo álbum. "Revoada" saiu há um mês e agora ganha um show de lançamento no palco do Cineteatro São Luiz (Centro). Neste sábado (1º), às 19h, ela apresenta, ao vivo, o repertório produzido pelo guitarrista Fernando Catatau (Cidadão Instigado).

Além da obra do produtor ("Por Amor"), Soledad interpreta mais sete canções. A sequência traz composições de parcerias híbridas como a da cantora Alessandra Leão e do escritor Xico Sá ("Pássaros, Mulheres e Peixes"), e segue pela revelação de compositores contemporâneos, como Giovani Cidreira/BA ("Dança na Chuva") e o conterrâneo Vitor Colares (“O Silêncio é o Espaço Vazio Entre as Bocas”; deste, ela já tinha gravado "Vermelho Azulzim" e "Jardim Suspenso", no primeiro disco).

"Revoada" sucede o primeiro disco homônimo, lançado em janeiro de 2017 pelo selo EAEO Records (SP). "Por Amor" foi o primeiro single do segundo álbum, e ainda rendeu um videoclipe, exibido desde o último dia 12 de abril. A direção do vídeo contou com Laura Berbert e Patrícia Araújo.

Em entrevista ao Verso, a cantora cearense comenta a seleção do novo repertório, a mudança para São Paulo (ela saiu de Fortaleza há quatro anos), dentre outras possibilidades de expressão artística para além do papel de intérprete.

Nesse álbum novo, você volta a gravar alguns compositores que já são referência pra tua trajetória, como o Vitor Colares, e integra outros, a exemplo do Giovani Cidreira. Como foi, dessa vez, o trabalho de escolher o que ia interpretar?

Iniciei a pesquisa para escolher as músicas, mas não fiquei muito feliz com a seleção. Achei muito paulista e isso me incomodou um pouco. Não fizeram sentido e ficaram longe dos meus sentimentos. Então decidi esquecer tudo e iniciar outro processo. Acabei chegando a 15 canções, datilografei todas, recortei verso por verso e depois montei para sentir como elas conversavam. Daí mandei as que ficaram pro Fernando Catatau e, dessas, selecionamos as oito que compõem o disco. Intenso.

A "Revoada" remete ao movimento dos pássaros, se libertando. Ir pra São Paulo te ajudou a se sentir mais livre como artista?

São Paulo me invadiu. À medida que me solta, me sufoca. Não me sinto mais livre somente como artista. Esse sentimento está, principalmente, na mulher que vem ganhando espaços em mim. "Eu persigo São Paulo."

Você chega ao segundo álbum e teu trabalho é bem marcado pela interpretação. Você também compõe? Te interessa ter mais espaço como compositora?

Eu escrevo algumas coisas, só que ainda não senti que é o momento para soltar essas palavras. Gosto dos processos que envolvem a interpretação. Isso de ressignificar, encontrar um outro lugar para o sentimento da canção, isso me excita. Por enquanto, não penso muito nesse espaço, mas entendo como algo importante no aprendizado, tô esperando vir naturalmente.

Serviço

Lançamento de “Revoada”

Show de lançamento do álbum da cantora Soledad (CE). Neste sábado (1º), às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). À venda no site Tudus. Contato: (85) 3252.4138