Cantora cearense Rayane Fortes lança o primeiro single

A cantora cearense Rayane Fortes lança seu primeiro single autoral. "Te Fazer" está nas plataformas digitais a partir desta sexta (15) e traz um misto de Trip Hop e elementos do samba na sonoridade da artista. O lançamento é endossado pelo selo local Mercúrio Música e tem distribuição da Tratore.

"Te Fazer" foi produzida pelo músico Felipe Couto, guitarrista do Astronauta Marinho. Ele já assinou produções locais como as de Clau Aniz e da banda George Belasco & O Cão Andaluz. O show de lançamento da canção acontece no próximo dia 5 de abril, na Casa Absurda (Aldeota).

O single ainda traz participação do maestro e bandolinista Pedro Madeira, da Orquestra Popular do Nordeste. O músico acompanha Rayane desde 2017. Sintonizada à mistura da música brasileira com o "new soul" e o R&B, a cantora prepara seu primeiro álbum - por ora sem data de lançamento, com a produção de Felipe Couto.

Trajetória

Com uma formação de violão clássico, a cantora cearense desenvolve sua expressão pela voz e o violão. No ano passado, Rayane marcou território na cena musical cearense em diversos palcos.

Ela passou pela programação do Carnaval de 2018 (ao lado do grupo Baqueta), fez uma parceria com o cantor e compositor JimiBlu (produzida pelo norte-americano Carl James), lançou um pocket-show (gravado ao vivo no estúdio WOS) em maio, e apresentou o show autoral "Samba Ceará" no Centro Dragão do Mar em julho.

A cantora ainda participou do Festival de Canto Estudantil (ficando em segundo lugar com a canção "Cantar com saudade", parceria dela com Camila Marieta) em agosto, do Festival de Música da Juventude em outubro, dentre outros projetos pontuais.

Para 2019, Rayane já foi aprovada na seletiva da programação do Centro Cultural Banco do Nordeste (com sedes no Centro de Fortaleza, Juazeiro do Norte/CE e Sousa/PB).