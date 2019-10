Cantor Zé Felipe é diagnosticado com doença crônica

Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, compartilhou nas redes sociais nesta quarta-feira (23) que foi diagnosticado com espondilite anquilosante, um tipo de artrite inflamatória incurável. O artista conta que sentiu fortes dores nos joelhos, pés e costas por cerca de três meses.

"Desde julho sentindo essa dor, indo ao médico e eu não sabia o que que era. E eu fui no reumatologista e descobri que estou com um tipo de artrite, que chama espondilite", revelou o cantor.

Sobre o tratamento, ele disse que vai durar pelo menos dois anos. “De dois em dois meses vou ter que tomar uma injeção aí, mas estou feliz”.

Apesar da doença, Zé Felipe diz estar agradecido e otimista. “Eu acho que a gente tem que reclamar menos e agradecer mais. Se tiver qualquer probleminha aí, agradeça a Deus, porque tem muita gente pior que você”, acrescenta.

Espondilite anquilosante

A doença atinge as articulações do esqueleto axial, tórax e coluna, costas, joelhos, e quadris. Segundo o blog do Ministério da Saúde, o sintoma inicial é dor nas costas que melhora com o movimento e piora com o repouso. Em casos mais graves, a patologia pode causar inflamação nos olhos, intestino, nos vasos do coração e doenças de pele. O diagnóstico precoce é imprescindível para que a doença não evolua. Se não tratada, pode tornar-se incapacitante.