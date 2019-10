Cantor Wonho deixa o grupo de k-pop Monsta X após polêmica envolvendo suposta dívida

O cantor Wonho, 26, anunciou nesta quinta-feira (31) sua saída do grupo de k-pop Monta X, após ver seu nome envolvido em uma polêmica por uma suposta dívida que ele teria com uma atriz. O assunto foi o mais comentado no Twitter por algumas horas nesta manhã.

O anúncio de saída foi feito inicialmente pela gravadora Starship, que afirmou ter sido uma decisão amigável e de comum acordo entre ela e o músico. "Nós respeitamos a decisão de Wonho, que quer ter certeza de que os eventos recentes não atrapalhem todas as coisas boas que estão acontecendo com o Monsta X e as que virão no futuro."

O próprio cantor também divulgou um comunicado se desculpando com os fãs e agradecendo por todo carinho dedicado a ele e ao grupo. Sem citar o problema que o teria feito deixar a banda, ele disse que já foi imaturo e que cometeu erros grandes e pequenos no passado, mas que se manteve na linha desde que entrou para o Monsta X.

"Eu peço desculpas pelo prejuízo causado aos membros do grupo por conta dos infelizes assuntos relacionados a mim. Mais do que qualquer coisa, eu sinto muito por desapontar meus fãs, que acreditaram em mim. Tomei essa decisão [de deixar o grupo] após ver muitas pessoas passando por momentos difíceis por minha causa", disse ele.

Apesar de a gravadora e o músico não citarem o problema que teria levado a saída de Wonho do Monsta X, a atriz coreana Jung Da Eun acusou ele em suas redes sociais, recentemente, por conta de uma suposta dívida que ele teria deixado do tempo que eles moraram juntos, antes de ele entrar para a banda.

Fãs do grupo chegaram a responsabiliza-la pela saída de Wonho, também nas redes sociais. "A vida dele foi destruída por ele mesmo há muito tempo, por favor calem a boca se não forem me pagar a dívida dele", respondeu ela em sua conta no Instagram, o que provocou outros protestos de fãs.

Segundo a Starship, o Monsta X vai manter sua agenda de compromissos normalmente, agora com apenas seis membros. O grupo esteve no Brasil em julho e fez com que algumas fãs acampassem diante do Espaço das Américas, no centro de São Paulo, por até cinco meses a espera da apresentação.

O Monsta X surgiu em 2015 após os membros serem selecionados em um reality show musical, produzido pela agência sul-coreana Starship Entertainment. O septeto despontou nas paradas do país no fim de 2017 com o hit "Dramarama". Na Billboard, ficaram em primeiro lugar com o álbum "The Clan Pt. 2.5: Beautiful" (2017).