Cantor Pedro Frota lança videoclipe do single 'Tão falando por lá'; Veja

Após o elogiado espetáculo musical “Somos Todos Nós Assim”, realizado em julho, no qual estabeleceu a parceria e amizade com Isaac Cândido e Davi Duarte, o cantor e compositor Pedro Frota praticamente não parou. A força criativa e irriquieta do artista rendeu a criação da música "Tão falando por lá". Para ampliar ainda mais as possibilidades narrativas da canção, Frota arregaçou as mangas e investiu na criação de um videoclipe para o single.

O próprio compositor participou das etapas de direção, roteiro e edição. O vídeo conta com a participação de diversos nomes da cultura popular do Ceará, como a Cacique Pequena, da tribo dos Jenipapo-Kanindé, e o compositor e artista visual Ronaldo Cavalcante. A produção do clipe é de Alda Pessoa. Na tela, o resultado é uma declaração visual de amor à arte produzida em solo cearense.

Assista

As ruas e arredores de Fortaleza brilha e abraça os convidados. A lista de participações inclui artistas da terra e ícones da cultura popular, como Coco de Praia do Iguape, Cacique Pequena, Valéria Pinheiro, Graça Freitas (Grupo Formosura de Teatro), Ronaldo Cavalcante, Pedro Jefferson (Maracatu Solar), Clarissa Costa, Jhon Morais, Jessica Teixeira, Jocasto Brito, Débora Ingrid, Juliana Tavares, Natália Coehl, Aristides de Oliveira, Bruna Pessoa, Gil Rodrigues, Luisa Bessa e João Fontenele. Vale acompanhar até os minutos finais.

Visão de mundo

A música parte de uma crítica às declarações autoritárias, preconceituosas e muitas vezes desumanas de políticos atuais para aportar em uma proposta de construir e lutar pela felicidade, apesar de tantos desafios. A gravação da faixa teve a direção musical de Thiago Almeida, pianista da Marimbanda e arranjador com quem Pedro Frota tem trabalhado em diversos projetos. O contrabaixista e produtor musical Netinho de Sá foi o responsável pela gravação e pela mixagem.

Cearense destila composições próprias que são produto de processos criativos intimistas Divulgação

"A música foi criada de uma vez só", confirma o cantor. Sem esconder a felicidade de gravar e produzir um clipe, Frota aponta que a música é uma forma de iluminar a cultura e sabedoria do povo nordestino, em especial o Ceará. O vídeo foi totalmente gravado com o auxílio do aparelho celular. A opção estética pela filmagem na vertical tem o efeito de não esconder o recurso técnico escolhido para registrar as cenas.

"Comecei a falar das coisas boas que a gente tem, Cuscuz, macaxeira, a força da mulher nordestina, a herança que a gente leva dessa terra. Fiz essa música por tudo que tá acontecendo à minha volta. E fiquei muito feliz de, com tanta coisa negativa, minha resposta ser bem positiva, bem-humorada", divide o realizador. Com formação e raízes ligadas a uma sonoridade jazzística, a criação da música contempla a característica de Frota em buscar a reinvenção. Outras canções estão guardadas e farão parte do primeiro disco que está em desenvolvimento. O single "Tão falando por lá" estará disponível em todas as plataformas de streaming.

Trajetória

O cantor, violonista e compositor integra nova geração da música cearense. Com o trabalho de estreia, o show “Influência”, ocupou os principais teatros e centros culturais de Fortaleza, interpretando canções suas com letras reflexivas e forte influência da tradição da canção brasileira, em uma abordagem jazzística contemporânea.