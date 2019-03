Cantor Jão volta a Fortaleza para show neste sábado (23)

Uma das novas revelações da música brasileira, Jão retorna para a capital cearense neste sábado (23). O show faz parte da turnê "Lobos", primeiro álbum de carreira. A apresentação será às 21h, no Theatro Via Sul Fortaleza.

O cantor estourou no Brasil entre o público jovem com a música "Imaturo". O clipe do sucesso já tem mais de 25 milhões de visualizações no Youtube. "Vou morrer Sozinho", outro destaque da discografia, já foi visto 15 milhões de vezes.

O álbum "Lobos" foi eleito pela Rolling Stone como um dos 50 melhores do ano em 2018. A sonoridade do trabalho traz batidas do pop com influências regionais brasileiras.

Serviço

Show Jão – Turnê Lobos

Data: 23 de março (sábado)

Horário:21h

Local: Theatro Via Sul Fortaleza – Av. Washington Soares, 4335 – Edson Queiroz

Ingressos: R$ 90/R$ 45 (mezanino) e R$100/R$50 (plateia)

Informações: (85) 3099-1290

Horário de funcionamento da bilheteria: De segunda a domingo, das 10 às 22h, inclusive feriados.