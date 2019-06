Cantor internacional abandona turnê no Brasil; show passaria por Fortaleza

O show que o cantor de heavy metal Michale Graves faria em Fortaleza, neste sábado (29), foi cancelado após ele "fugir" da turnê brasileira. De acordo com a Venus Concert, contratante nacional das apresentações, o astro de rock deixou o hotel no qual estava hospedado, em São Paulo, sem fazer check-out ou avisar a empresa.

Graves estava em turnê pelo país desde o dia 16 de junho com os álbuns "American Psycho" e "Famous Monster", de quando era vocalista da banda Misfits. Ele cumpriu 22 shows dos 28 que estavam contratados.

"Michale Graves e sua equipe saíram fugidos do hotel em São Paulo rumo ao aeroporto de Garulhos", informou a Venus, em nota. "A turnê acabou. Contate a M7 (agência do artista). Minha família precisa de mim em casa", disse o cantor em troca de mensagens com a empresa por aplicativo.

Reembolso

A empresa responsável pelo show em Fortaleza, Empire, divulgou uma nota sobre o cancelamento, nesta terça-feira (25). "Dado pela ausência do próprio artista fica impossível continuarmos com nosso evento".

A Empire esclareceu ainda que os ingressos comprados pelo site Sympla serão ressarcidos automaticamente. Além disso, ofereceu três formas de compensação:

- Solicitar o reembolso por meio do e-mail reembolsomichale@gmail.com;

- Utilizar o ingresso para o show da banda Matanza, neste sábado, no Havana 1884, e receber a diferença do valor do ingresso na entrada;

- Utilizar o ingresso no festival Flip Fest, no dia 05 de julho, que terá shows no Órbita das bandas Face To Face, Sugar Kane, Switch Stance, Backdrop Falls e DJ Carlos Mago.