Cantor Fagner cria campanha solidária e anuncia show virtual para o sábado (11)

Com a pandemia do novo coronavírus, artistas dos mais diferentes estilos musicais adotaram as 'lives' com forma de entreter o público. Da MPB ao popular sertanejo, diferentes nomes investiram em transmissões ao vivo pelas redes sociais. De olho na tendência, o cantor Raimundo Fagner anunciou a realização de uma apresentação virtual para os fãs. O encontro musical acontece no sábado (11), a partir das 16h, na conta oficial de Instagram do cearense.

Fagner também criou um financiamento coletivo, a popular "vaquinha" para ajudar a população de sua terra natal, Orós. "Criei esta vakinha para ajudar meus irmãos de Orós em dificuldade. Conto com vocês", declarou o cantor.

As doações em dinheiro podem ser realizadas por esse site.

Show

A "live" foi anunciada na noite de sexta-feira (10). Porém, a duração ou o repertório que fará parte do show não foram informados. A julgar pelos vídeos que Fagner compartilhou ao longo da semana, a promessa é que a tarde do sábado seja recheada de clássicos.

Na quarta-feira (8), Fagner publicou um vídeo com a legenda "Quarentena". Munido apenas do violão, num ambiente cercado pela natureza, o músico cantou "Mucuripe", de Belchior (1946-2017).

Serviço

Live do cantor Raimundo Fagner. Sábado (11), a partir das 16h, no Instagram

Campanha de ajuda para Orós no link