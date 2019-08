Cantor e compositor Jorge Mello faz apresentação em Fortaleza nesta quinta-feira (8)

O cantor Jorge Mello faz apresentação em Fortaleza nesta quinta-feira (8), no Iate Clube, com show que faz passagem pela trajetória de 50 anos carreira como artista. Ainda este ano, como comemoração, Jorge terá um LP lançado na Holanda e fará a digitalização de acervo de produções musicais da Paraíso Discos, gravadora montada em parceria com Belchior.

Nascido em Piripiri-PI, Jorge Mello chegou à Fortaleza ainda na década de 60, com a intenção de cursar Direito na UFC e investir na carreira musical. Por aqui, conheceu Belchior e fortaleceu os laços da amizade. Com ele, se engajaria nos palcos e participaria de vários festivais cearenses.

Também como uma forma de reconhecimento ao trabalho realizado com o "Pessoal do Ceará", o compositor receberá uma homenagem na Câmara de Vereadores de Fortaleza ainda este ano.

Serviço

50 anos de carreira de Jorge Mello

Nesta quinta (8), às 20h, no Iate Clube (Av. Vicente de Castro, 4813, Cais do Porto). Entrada gratuita. (3032.0791)