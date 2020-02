Cantor Devinho Novaes é acusado de agressão por namorada

O cantor Devinho Novaes foi acusado pela blogueira e ex-namorada, Luzia Lima, de agressão nesta segunda-feira (17). No instagram, ela publicou uma série de vídeos falando dos atos de violência. Apesar do ocorrido, Luzia declarou que não fará denúncia contra o sergipano. A motivação da briga tem relação com uma possível traição de Devinho.



“Vou denunciar não. Deus é maior que tudo e que todos. Uma coisa que a gente tem que aprender é que se fizer uma ou duas, não deixe acontecer a terceira não”, disse Luzia Lima.



Nos stories da rede social, ela também destacou o comportamento que ele teria com ela. “Ah gente, antes que postem isso, quero dizer a vocês que não quero mídia, simplesmente quero mostrar a vocês quem realmente ele é. Eu errei… realmente em acreditar que ele iria mudar. O mesmo colocou no status que iria dizer quem eu sou… e sinceramente não preciso provar pra ninguém quem eu sou. Eu sou ser humana e tenho defeitos, mas com esses defeitos tentei ajudar ele a ser uma pessoa boa. Mas é assim”, explicou.

Devinho usou as redes sociais para se defender. “Não aconteceu nada disso, de negócio de traição. Não aconteceu nada disso, de negócio de espacar namorada. Aconteceu que a gente teve uma briga, uma briga besta, depois vou contar tudo isso para vocês. É isso ai. Não deu certo, acabou o relacionamento. É isso ai. Deus abençoe cada um", declarou o cantor.