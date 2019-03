Cantor Demétrius, ídolo da Jovem Guarda, morre aos 76 anos

O cantor e compositor Demétrius, ídolo da Jovem Guarda, conhecido pela música "O Ritmo da Chuva", morreu nesta segunda-feira (11), em São Paulo. Ele tinha 76 anos e morreu de parada cardíaca no Hospital São Paulo, segundo a família.

O velório será nesta terça-feira (12), às 18h, no cemitério Gethsêmani, no Morumbi, na Zona Sul da capital. O enterro está previsto para 9h desta quarta (13) no mesmo local.

Biografia

Demétrius nasceu em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, em 1942. Aos seis meses de vida se mudou com seus pais para São Paulo. Seus ídolos na adolescência e juventude foram Elvis Presley, Cauby Peixoto, Ângela Maria e Tito Madi.

Quando surgiu o movimento Jovem Guarda, Demétrius gravou a música "Não Presto Mas Te Amo", de autoria de Roberto Carlos, que alcançou as paradas de sucesso de todo o Brasil.

Em 1961, gravou outros sucessos com a gravadora Continental, entre eles "A bruxa" (Baby Santiago), e em 1964, cantou "Ritmo da Chuva" (Rhythm of the Rain, de John Gummoe). Quando mudou para gravadora a RCA em 1965, lançou "Ternura", sua versão para "Somehow it Got to Be Tomorrow Today" (Estelle Levitt).

Recorde o sucesso "O Ritmo da Chuva", de Demétrius: