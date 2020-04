Cantor cearense Guilherme Dantas fará live beneficente no Youtube na próxima segunda (20)

O cantor e compositor cearense Guilherme Dantas realizará uma live beneficente na próxima segunda-feira (20), às 21h. Com o objetivo de auxiliar no tratamento de crianças e adolescentes com câncer atendidas pela Associação Peter Pan, a iniciativa do artista, o #ForróNaCaixa, será transmitida no canal do Youtube do artista e terá um QR Code para o recebimento de doações.

Além disso, o músico também está fazendo mobilização em prol de artistas e técnicos de música que trabalham com eventos. Segundo ele, a meta também é arrecadar alimentos para doações a estes profissionais, que foram afetados em meio aos cancelamentos de eventos por conta da pandemia de Covid-19 em todo o mundo.

Atualmente, a Associação Peter Pan, alvo das doações, atende cerca de 2.500 pacientes com câncer nas regiões Norte e Nordeste.