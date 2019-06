Cantor Agnaldo Timóteo é transferido de Salvador para o HC em SP

Cantor de 82 anos apresentou quadro de pressão alta, vômito e glicemia baixa Foto: Divulgação

O cantor Agnaldo Timóteo, de 82 anos, foi transferido do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, para o Hospital das Clínicas (HC), em São Paulo, na manhã deste sábado (8), um dia após os médicos alertarem para piora do quadro clínico do músico.

Segundo informações do HGRS, a família do artista conseguiu reservar um leito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HC. Em razão dos riscos de transporte, ele foi entubado e respirou com auxílio de aparelhos. O voo partiu da capital baiana por volta das 7h30 da manhã.

Ao dar entrada no centro médico, o cantor estava com pressão alta, vômito e glicemia baixa. Ele foi transferido para o Hospital do Oeste da Bahia na noite do mesmo dia. Além disso, o filho Márcio Timóteo disse ao E+ no dia 21 de maio, que o músico foi diagnosticado com Acidente Vascular Cerebral (AVC). No mesmo dia, ele foi transferido para a UTI do HGRS em uma aeronave cedida pelo governo do Estado, onde permaneceu até a manhã deste sábado.

"Devido aos riscos do transporte, ele foi entubado e colocado em respiração por aparelhos. Toda equipe do HGRS, em Salvador, está em vibrações positivas pela recuperação do mesmo. Em São Paulo, ele terá o acolhimento de seus familiares com mais facilidade pela menor distância com o Rio de Janeiro", destacou em nota o hospital de Salvador.

O problema de saúde fez com que Agnaldo Timóteo precisasse cancelar um show agendado na cidade baiana Santa Rita de Cássia.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o músico apareceu deitado na cama do hospital e mandou um recado aos fãs.

Piora no quadro clínico

Em 27 de maio, a saúde de Agnaldo Timóteo se agravou. Foi diagnosticado com infecção urinária e outras complicações, precisando respirar com a ajuda de aparelhos e também entrou em coma induzido. Dias depois, os sedativos começaram a ser retirados e voltou a respirar sem o auxílio de aparelhos.

No domingo, 2, o quadro clínico do cantor estava estável, mas ele não tinha se adaptado à dieta via oral.

Na segunda-feira, 3, ele apresentou um quadro de confusão mental segundo informou o boletim médico divulgado na ocasião. "[Timóteo] Apresenta um quadro de desorientação flutuante compatível com delirium (confusão mental comum em idosos hospitalizados)", esclareceu a nota.

Na quinta-feira, 6, o Hospital Geral Roberto Santos informou que o músico tinha autorização médica para ser transferido de Salvador para São Paulo.

No entanto, o cantor apresentou retrocesso do padrão neurológico na sexta-feira, 7, informou a assessoria de imprensa do HGRS, onde estava internado. O boletim médico divulgado pelo hospital informava que quadro do cantor era crítico. Neste sábado, foi transferido para São Paulo.