Campeã do BBB19, Paula diz que já gastou todo o prêmio do reality

A ganhadora do Big Brother Brasil 2019, Paula von Sperling, revelou em seu perfil no Instagram que já gastou todo o prêmio de R$ 1,5 milhão faturado no reality da Globo. Nos stories, a ex BBB abriu uma caixa de perguntas para seus seguidores. Quando questionada sobre a premiação, Paula afirmou que já tinha gasto a quantia. "Espero que os sites de fofoca não vejam isso, mas já gastei, né?", disse.

Quando deixou o confinamento, Paula afirmou que ia usar o dinheiro do prêmio para pagar as dívidas da família.

A ex-sister também afirmou que seu comportamento na casa prejudicou sua vida profissional após o reality show. A bacharel em direito foi acusada de preconceito e intolerância religiosa contra o colega de confinamento, Rodrigo França.

Em uma conversa, Paula confessa ter medo de Rodrigo por ele falar de Oxum, orixá da Umbanda. O processo contra ela foi arquivado em outubro de 2019 pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Por conta do episódio, a ex BBB revelou que não faz presenças vips em festas ou publicidade nas redes sociais porque as marcas têm "medo" dela.