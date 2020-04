Camila Pitanga tem domingo de Páscoa com namorada, filha e ex-marido

Em mais uma demonstração de união familiar, a atriz Camila Pitanga passou o domingo de Páscoa ao lado da namorada, Beatriz Coelho, da filha Antonina, e do ex-marido, Claudio Amaral Peixoto, pai da única herdeira.

Camila postou o registro da mesa do almoço, no apartamento em São Paulo, onde ela tem passado o período de quarentena.

Camila Pitanga e a família em almoço de Páscoa Reprodução Instagram

"Independente de onde e com quem você passou a Páscoa, eu e minha família esperamos que ela tenha sido especial, cheia de fé e esperança por dias melhores. Que o sentimento de renovação de hoje reflita em todos os outros. Estamos juntos", escreveu nas redes sociais.

O namoro com a artesã Beatriz Coelho já dura mais de um ano. No Natal de 2019, a atriz também reuniu os três, além de outros familiares e amigos.

Quando participou do Encontro com Fátima Bernardes em julho do ano passado, ela falou da relação saudável que mantém com o ex: "Tenho sorte porque o pai da minha filha tem um entendimento muito saudável, afetivo. Somos amigos, mas sei que não é a norma da grande maioria", disse.