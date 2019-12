Camila Pitanga reúne filha, namorada e ex-marido em noite de Natal

Camila Pitanga reuniu a família, a filha Antônia, a atual namorada, a artesã Beatriz Coelho, e o ex-marido, o diretor de arte Claudio Amaral Peixoto, para festejarem a véspera de Natal nesta terça-feira (24).

Em sua conta no Instagram, a atriz publicou imagens em que aparece sentada no canto direito do sofá ao lado na namorada, enquanto o ex-marido está em uma cadeira, no mesmo lado da foto.

No registro também estão Antônia, o pai Antônio Pitanga e a madrasta Benedita da Silva, além de outros familiares e amigos. Em outra publicação, Camila aparece se divertindo com Claudio e Beatriz.

A atriz publicou foto ao lado da atual namorada Beatriz Coelho e do ex-marido Claudio Amaral Peixoto Reprodução/Instagram

No mesmo dia, antes de se reunir com a família para a ceia, a atriz foi fotografada com Beatriz fazendo compras de última hora num shopping da Zona Sul do Rio.

Quando participou do Encontro com Fátima Bernardes em julho, ela falou da relação saudável que mantém com o ex: "Tenho sorte porque o pai da minha filha tem um entendimento muito saudável, afetivo. Somos amigos, mas sei que não é a norma da grande maioria", disse.