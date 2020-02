A atriz Camila Pitanga, 42, curtiu o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval carioca, já na madrugada desta segunda-feira (24), ao lado da namorada, a artesã Beatriz Coelho.

"Eu amo tanto essa mulher que me levou pra Sapucaí pela primeira vez", se declarou a artesã em sua conta no Instagram. Ela também postou foto de Camila Pitanga e da atriz e apresentadora Marina Person, 51.

Foto via stories de Beatriz Coelho Reprodução / Instagram

Camila e Beatriz assumiram o namoro em novembro do ano passado. Essa a primeira vez que a atriz namora uma mulher, ao menos, publicamente. O relacionamento anterior dela tinha sido com o músico Rafael Rocha, 38, com quem ficou por cinco meses.

A atriz curte Carnaval com os amigos Reprodução / Instagram

Apesar de nunca ter comentado sobre sua bissexualidade, Pitanga é declaradamente feminista e empenhada em romper os padrões tradicionais de beleza. "Não se condicionar a um padrão de beleza e assumir a sua singularidade está sendo um mote de resistência das mulheres hoje", disse em entrevista recente ao site F5.