Camila Cabello e Shawn Mendes cantarão 'Señorita' juntos no VMA 2019

Camila Cabello, 22, e Shawn Mendes, 21, apresentarão juntos a canção "Señorita" no MTV Video Awards 2019. Esta será a primeira vez que o casal, que assumiu o namoro há cerca de dois meses, cantará ao vivo a música que compôs em parceria.

Desde o lançamento, em junho, "Señorita" ocupa o primeiro lugar no iTunes no mundo. Camila recebeu cinco indicações ao VMA este ano, e Mendes, seis. Ambos foram nomeados nas categorias: colaboração, direção de arte, coreografia, fotografia e canção do verão, e Mendes também para artista do ano.

A entrega da premiação ocorrerá no dia 26 de agosto e será transmitida diretamente de Newark, Nova Jersey (EUA). As principais indicadas da noite são Ariana Grande e Taylor Swift, cada uma concorrendo em dez categorias.

Em julho, Camila e Mendes foram flagrados chegando juntos de mãos dadas ao apartamento do cantor na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo fotógrafos que circulavam pela região da cidade conhecida como West Hollywood, muito agitada por conta de bares, restaurantes e baladas, os dois chegaram em clima de romance, de mãos dados, e Shawn até carregava a bolsa de Cabello em suas costas.