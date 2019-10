Camarote divide celebridades por grau de fama no Rock in Rio

Nem só de glória vivem as celebridades brasileiras que passaram pelo Rock in Rio neste sábado (5), penúltimo dia de festival. Uma lista de convidados obtida pelo portal G1 revelou que artistas como Juliana Paes, Camila Queiroz, Nicollas Prattes e Johnny Massaro foram divididos por grau de importância em um dos camarotes mais disputados do evento.

Celebridades de maior calibre ganharam passe livre para a área VIP, a mais reservada e exclusiva do camarote, organizado por uma marca de cerveja. O casal Camila Queiroz e Klebber Toledo, a atriz Juliana Paes e o ator Paulo Vilhena fizeram parte da lista privilegiada.

Já os artistas considerados de menor prestígio, a exemplo dos atores Nicollas Prattes e Johnny Massaro, receberam apenas acesso ao Lounge do camarote, destinado a todos os demais convidados.

Lista com os nomes dos convidados do camarote Reprodução / G1

O Rock in Rio 2019 chega ao último dia neste domingo (6), com shows das bandas Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Paralamas do Sucesso no palco principal. Outra atração do festival é a banda cearense Selvagens à Procura de Lei, que se apresenta no Palco Supernova.