Calçada 135 une gastronomia e rock in roll

Bandas como, Iron Maiden, Pink Floyd, O Rappa e Led Zeppelin estão no coração e na playlist do casal Samara Mayra e Athila Mendes. Mas é no cardápio da hamburgueria Calçada 135 que as bandas ganham mais destaque. Apaixonados por rock in roll e boa gastronomia, os sócios-proprietários do estabelecimento conquistaram a clientela com saborosos sanduíches que levam nome de bandas nacionais e internacionais.

“O que nos inspirou a fazer um cardápio voltado para o rock é que somos apaixonados pelo estilo. Sentíamos falta de ambientes voltados ao rock in roll na cidade. Eram poucos os lugares que traziam a experiência de ouvir uma boa música. Então, unimos as duas coisas que gostamos muito: a gastronomia e o rock in roll”, conta Samara Mayra.

Inspirados pela música, o casal cria cada sanduíche com estilo próprio e um toque de sabor especial, cuidadosamente orquestrado por Samara e Athila. “Nós sempre tentamos colocar elementos que gostaríamos de comer em um hambúrguer. O Athila cuida muito bem das criações e eu incremento. É uma parceria bem legal”, afirma Samara.

Hambúrgueres com ingredientes artesanais.

Entre os destaques do cardápio estão o Iron Maiden (pão brioche, molho picante, 160g de burguer, mussarela, picles, cebola roxa e alface) e o Pink Floyd (pão brioche, molho tasty, 160g de burguer, queijo cheddar, bacon, tomate e alface). The Smiths e Duran Duran são opções vegetarianas, preparados com vegburguer de lentilha e feijão preto defumado, respectivamente.

Outra grande atração da Calçada 135 é o hot dog. “O grande é diferencial é nossa linguiça artesanal que é feita pelo Athila, assim como os recheios, tudo feito de modo artesanal. Não é à toa que fomos eleitos o melhor de Fortaleza”, comemora Samara Mayra, em referência ao concurso, promovido pela Solmar e Cepêra, em novembro de 2019.

Sem frescura

Samara Mayra conta que o negócio começou de fato na calçada, em uma tentativa de gerar renda para a família desempregada. Hoje, a calçada ainda faz parte do estabelecimento, que conta também com um ambiente interno. Mas a essência da hamburgueria permanece. “Queremos proporcionar que os clientes retornem ao sentimento de pertencimento do bairro, com a conversa na calçada, a comida boa e barata. Tudo sem frescura. É o nosso slogan: ‘comida sem frescura’".

E para completar a experiência, muito rock in roll no som ambiente. A playlist é feita em colaboração com os clientes. “Eles podem adicionar música à playlist e assim estamos sempre atualizando e fazendo com que os clientes se sintam bem à vontade para pedir determinada banda ou música. Assim, a gente democratiza o som”, finaliza Samara Mayra.

Serviço:

Calçada 135

Av. Hildebrando de Melo, 135 - Barra do Ceará, Fortaleza - CE, 60330-375

Contato: (85) 98561.9185

Horário de funcionamento: segunda a sexta, de 18h às 22h, e aos finais de semana, de 18h às 22h45.

Instagram e Facebook: @calcada135