Caio Castro, Vivianne Pasmanter e outros atores aparecem em dobradinha nas novelas da Globo

Em "Novo Mundo", novela de 2017 que começa a ser reprisada na Globo na faixa das seis a partir desta segunda-feira (30), Caio Castro é dom Pedro 1º. Mais tarde, no horário das nove, na reapresentação de "Fina Estampa", de 2011, o ator pode ser visto como Antenor, o filho problema da protagonista Griselda (Lilia Cabral).

Assim como ele, pelo menos outros sete atores poderão ser vistos em mais de uma novela exibida na Globo. Vivianne Pasmanter, por exemplo, surge irreconhecível como Germana em "Novo Mundo" e, na sequência, pode ser vista como a rica Lili, de "Totalmente Demais", trama de 2015/2016 que entra no lugar de "Salve-se quem Puder" no horário das sete.

Embora a Globo costume fazer um rodízio dos artistas para evitar que a imagem deles fique desgastada, com a pandemia do novo coronavírus e a decisão da emissora em paralisar as gravações das novelas inéditas e reprisar tramas passadas, isso não foi possível.

Há até o caso do ator Babu Santana, que está confinado no Big Brother Brasil 20 e poderá ser visto também na novela "Novo Mundo", como Jacinto. Outro caso emblemático é o de Paulo Rocha, que está nas três tramas reprisadas: "Novo Mundo", "Totalmente Demais" e "Fina Estampa". Além disso, ele estava em "Éramos Seis", cujo último capítulo foi ao ar na sexta (27).

Aliás, pelo menos outros oito atores que estavam em "Éramos Seis", "Salve-se quem Puder" e "Amor de Mãe" continuam no ar, nas tramas que estão sendo reapresentadas agora.