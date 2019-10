Caio Castro manda recado para Grazi Massafera durante as gravações do Altas Horas

O ator Caio Castro surprendeu a plateia e o apresentador Serginho Groisman ao mandar um recado para Grazi Massafera durante as gravações do programa Altas Horas, que vai ao ar no próximo sábado (26). "Eu queria mandar um beijo muito especial para uma pessoa que está assistindo a gente, queria mandar um beijo pra Grazi Massafera", disse.

Apesar de ter sido flagrado em clima de romance com a protagonista de "Bom sucesso" recentemente, o ator negou que estava namorando. A declaração foi dada em entrevista a um programa de televisão. O ator inicialmente desconversou quando foi questionado sobre o status de relacionamento, mas depois negou estar namorando. "Eu sempre estou feliz. Namorando ou não, sou um cara que sei lidar muito bem com a solidão. Não com a solidão, mas com não ter alguém para dividir, uma namorada, tal. Mas não, não estou namorando"

Os dois atores foram vistos juntos pela primeira vez no aniversário de Luciano Huck, em setembro de 2019.

No início de outubro, Grazi e Caio fizeram trilha na Pedra da Gávea. O ator apareceu acidentalmente nos stories pulicados por Massafera no Instagram.