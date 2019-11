Caio Castro confirma namoro com Grazi Massafera em confraternização de 'A dona do Pedaço'

O ator Caio Castro oficializou o namoro com Grazi Massafera para amigos durante uma confraternização do elenco de 'A dona do Pedaço' na última quarta-feira (20) em sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Entre os convidados estava Juliana Paes, Guilherme Leicam, Thiago Tomé e Glamour Garia. As informações foram divulgadas pelo jornal carioca Extra, do grupo Globo.

Há rumores do romance dos dois desde o início de setembro, quando foram vistos juntos no aniversário de Luciano Huck. Na manhã de quinta (21), a atriz publicou uma foto na varanda de Caio, mas a apagou em seguida.

Apesar de terem sido flagrados em clima de romance em diversos momentos, os atores ainda não assumiram o relacionamento para a imprensa.

No final de outubro, Caio surprendeu a plateia e o apresentador Serginho Groisman ao mandar um recado para Grazi durante as gravações do programa 'Altas Horas'. "Eu queria mandar um beijo muito especial para uma pessoa que está assistindo a gente, queria mandar um beijo pra Grazi Massafera", disse.