Caio Castelo lança o álbum ‘Pontes de Vidro’ em maio; clipe será divulgado nesta sexta-feira (24)

O cantor cearense Caio Castelo apresenta no dia 1º de abril o último dos três EPs que compõem o disco “Pontes de Vidro”. Adiantando um pouco o trabalho, o artista lança nesta sexta-feira (24) o clipe da música "Tanto", escrita durante o período de isolamento social. O álbum conta ainda com outros dois EPs lançados em 2018 e 2019.

"São três EPs que formam o álbum 'Pontes de Vidro' e, lançados um a cada ano, a partir de 2018, acabaram tendo cada um a sua identidade sonora. O primeiro tem mais elementos eletrônicos, como na música que ganhou clipe, 'Ponto cego'. O segundo EP é mais banda, com guitarra, baixo e bateria. Este terceiro é o mais acústico de todos os meus trabalhos, incluindo os discos anteriores", detalha Caio Castelo.

A capa do EP tem ilustração da artista visual cearense Raisa Christina, foto de Tais Monteiro e projeto gráfico de Felipe Goes



Curiosamente, nestes tempos de quarentena, o novo EP ressalta o trabalho solitário do compositor que é, ao mesmo tempo, cantor, produtor, multi-instrumentista. Assim, Caio assina os arranjos e toca a maioria dos instrumentos. O trabalho também conta com convidados especiais como Clau Aniz, Ayrton Pessoa, Piter Ernandis e Igor Ribeiro.



"Não por causa da pandemia, mas eu já vinha fazendo esse álbum de forma muito solitária. Guitarra, baixo, sampler de bateria, violão, piano, tudo eu que toquei. As músicas já espelhavam essa solidão, esse encontro causado pelo autoconhecimento, pelo encontro consigo mesmo. Isso que muitos falam agora, de que a pandemia é uma oportunidade nos reunirmos conosco mesmos, pra mim já era uma realidade", acrescenta o compositor.



O atual período de isolamento e as mudanças em escala mundial acabaram gerando uma nova canção para o EP. "Tanto” foi uma música composta já neste momento e tem teclado de Ayrton Pessoa, que teve de ser gravado à distância. O clipe tem direção de Allan Diniz e inclui vídeos gravados por vários artistas, como Marta Aurélia, Silvero Pereira e Mulher Barbada, dançando ao som da composição.

No dia seguinte ao do lançamento do EP, 2 de maio, Caio lança o clipe de "Partir também é chegar".