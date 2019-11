Cafeteria de Fortaleza oferece rodízio de bolos no final da novela 'A Dona do Pedaço'

Para aqueles que se divertem com o cotidiano de Maria da Paz e desejam os bolos feitos pela personagem interpretada pela atriz Juliana Paes, o Mercado do Café promove uma ação comemorativa ao final da novela "A Dona do Pedaço". A partir desta sexta-feira (22), quando será exibido o último capítulo da trama, o restaurante realizará um rodízio de bolos com mais de 20 opções.

Serão 20 sabores de bolos oferecidos pelo restaurante Divulgação

Dentre as opções oferecidas estão bolos de laranja, maracujá com geleia de damasco, cappuccino, mole, banana, amanteigado, coco, cenoura, chocolate, ninho com Nutella, Romeu e Julieta, limão, chocolate com morango, morango com chantily, devil's cake, red velvet e tortas chantininho de Natal.

O rodízio custa R$19,90 por pessoa e está disponível até o domingo (24).

Serviço

Rodízio de bolos no Mercado do Café

22, 23 e 24 de novembro, das 16h às 22h, na Rua Padre Francisco Pinto, 186, Benfica

85 3283.2419