Cachorro-quente em Fortaleza: roteiro com 8 opções diferenciadas para conhecer

Com possibilidades diversas de recheio, o cachorro-quente desponta como um dos pratos mais democráticos da gastronomia mundial. A iguaria foi inventada pelo padeiro alemão Charles Feltman, nos Estados Unidos, por volta de 1880, e foi nos estádios que o novo sanduíche ganhou popularidade e um nome oficial.

Para celebrar o Dia Mundial do Cachorro-Quente, confira uma lista de oito restaurantes em Fortaleza para você provar opções diferentes, que vão desde os tradicionais aos mais inovadores, com salsicha de cordeiro e alternativa vegetariana com proteína de soja e grão de bico.

1. Ordones Sandwish

'Fun Dog', do Ordones Sandwish, entrou no cardápio há três e é a opção mais tradicional. Divulgação

O restaurante oferece três opções do prato: o Fun Dog, Barbecue Dog e Ordones Dog.

O primeiro é o mais recente, entrou no cardápio há cerca de 3 meses, e confere a composição mais tradicional do cachorro-quente, com salsicha nacional, pão de batata, queijo cheddar fundido, farofa de bacon, molho de mostarda e cebolinha.

A opção que leva o nome do restaurante possui salsicha artesanal de cordeiro, queijo fundido, cebola crispy e cebolinha. O Barbecue Dog, o preferido dos clientes, é composto por salsicha alemã, molho barbecue, cheddar inglês, cebola crispy e cebolinha.

A maior parte dos cachorros-quentes são feitos com pão baguette de leite e vendidos separadamente, sem inclusão em combos.

Endereço(s):

1) Av. Jovita Feitosa, 279, Parquelândia

2) Rua Frei Mansueto, 1185, Varjota

Horário de funcionamento: segunda a quinta de 17h à 00h, sexta de 17h à 1h e sábado de 11h à 1h.



2. Meatpacking NY Prime Burger

Meatpacking NY Prime Burger: o Classic Dog com salsicha bovina. Divulgação

Líder do cardápio dentre as três opções de cachorros-quentes, o Classic Dog acompanha pão brioche, salsicha bovina, molho de tomate artesanal, queijo parmesão, batata palha, ketchup de cajuína fabricado no próprio restaurante, e mostarda da casa.

Tanto o Classic Dog, como o Chilli Dog e o X Bacon Dog, estão no cardápio desde a sua formação, há 5 anos, e podem ser consumidos separados ou em combo, junto com batata-frita e refrigerante.



Endereço: Rua Coronel Jucá, 700, Aldeota

Horário de funcionamento: domingo a quinta de 18h às 23h, sexta e sábado de 18h à 00h



3. Barney’s

Cachorro-quente mexicano é a pegada do Barney's com molho chipotle e doritos. Divulgação

O cachorro-quente destaque do Barney’s é o Mexicano Hot Dog. Seus ingredientes são linguiça, queijo, cheddar, molho chipotle e doritos, no pão bengala brioche de 20 cm. No cardápio desde 2011, os cachorros-quentes não vêm acompanhados de combo.

As outras opções produzidas pelo restaurante são: Chipotle Hot Dog, Pepperoni Hot Dog, Creampepper Hot Dog, e o prato que leva o nome da casa: Barney’s Hot Dog.



Endereço: Rua Monsenhor Otávio de Castro, 901, Bairro de Fátima

Horário de funcionamento: domingo a quinta de 17h às 23h, sexta e sábado de 17h à 00h



4. Dog Zone: 11 opções para todos os gostos

Dog Zone tem como principal oferta o Paulistão Classic. Divulgação

Dentre as onze opções expostas no cardápio, o Dog Zone tem como principal oferta o Paulistão Classic. Esse hot dog é feito com pão parmesão, maionese da casa, linguiça defumada ou salsicha, molho bolonhesa, purê dois queijos e queijo maçaricado.

Como a principal opção, o cachorro-quente está no cardápio do restaurante há mais de um ano. Para quem aprecia um paladar mais tradicional, pode conferir as opções Tomate Especial e Cebola Caramelizada.

A primeira consiste em pão parmesão, maionese da casa, linguiça defumada, molho de tomate, bacon crocante e queijo maçaricado. A segunda, repete a receita, com o diferencial do molho de cebola caramelizada.

O hot dog vegetariano, que está entre os preferidos dos clientes, leva pão parmesão ou carioquinha, maionese da casa, salsicha vegetal de soja, tomate especial, cebola caramelizada, cheddar, molho de gorgonzola e queijo maçaricado. Todas os cachorros-quentes podem ser servidos em combos, acompanhados de batata chips e refrigerante.



Endereço: Av. Senador Virgílio Távora, 1055, Aldeota

Horário de funcionamento: todos os dias, de 17h às 23h



5. El Chancho: sabor com opção porco



O restaurante segue com uma opção de cachorro-quente, o Chilli Dog, que leva salsicha artesanal, chilli de porco, molho rent, cebolinha e pão de fermentação natural de água e sal.

A opção entrou no cardápio há pouco mais de um ano com a intenção de ser uma alternativa aos pratos tradicionais. O cachorro-quente é vendido como produto único, sem acompanhamento de combos.



Endereço: Av. da Abolição, 295, Meireles

Horário de funcionamento: segunda a quinta de 12h às 23h30, sexta e sábado de 12h à 00h, domingo de 12h às 23h



6. Hamburgueria 88: que tal com geleia de pimenta e mel?



Blue Dog, do Hamburgueria 88, com salsicha, pasta de gorgonzola, anéis de cebola flambados e molho barbecue. Divulgação

Mesmo com a produção focada nos hambúrgueres, o restaurante tem três opções para quem gosta do prato homenageado do dia: o América, o Blue Dog e o Vira-lata, o principal.

O cachorro-quente mais pedido possui uma receita diferente, formada por salsicha, geleia de pimenta, ketchup e mel. Inseridos depois da abertura da hamburgueria, as opções estão no cardápio há 3 meses e são vendidos sem acompanhamentos. Os outros dois cachorros-quentes são preparados com ingredientes mais tradicionais.

O América vem com salsicha, cheddar, bacon e molho barbecue; e o Blue Dog com salsicha, pasta de gorgonzola, anéis de cebola flambados e molho barbecue.



Endereço: Rua Professor Nogueira, 88, Parque Araxá,

Horário de funcionamento: segunda a sexta de 17h às 23h, sábado e domingo de 17h à 00h



7. Hey Joe Food ‘n’ Bar: opção com menos derivados animais

Hey Joe tem ainda uma opção vegana, com molho cheddar vegano, no pão de ciabatta. Divulgação

O restaurante tem como carro chefe dos cachorros-quentes uma opção vegetariana. Os ingredientes consistem em fécula de batata e soja, molho cheddar, vinagrete picante, crispy de batata doce, no pão de hot dog.

O prato está no cardápio há muito tempo, vendido de forma separada de acompanhamentos. Para quem aprecia ingredientes com menos derivados animais, o Hey Joe tem ainda uma opção vegana, com molho cheddar vegano, no pão de ciabatta.



Endereço: Rua Norvinda Píres, 32, Aldeota

Horário de funcionamento: domingo a quinta de 18h às 23h, sexta e sábado de 18h à 00h



8. Yankees: opção vegana e pãos diferenciados

Dois Caras Numa Moto, é composto por carne moída, purê de batata, ketchup, milho, ervilha e batata palha. Divulgação

No restaurante, os cachorros-quentes são intitulados com nomes bem característicos do Ceará.

O líder dos pedidos, o Dois Caras Numa Moto, é composto por carne moída, purê de batata, ketchup, milho, ervilha e batata palha.

O segundo da lista é o Acertou Mizeravi, com carne de sol desfiada, cebola roxa, cream cheese e batata palha.

Dentre as outras oito opções de cachorro-quente, um dos principais destaques do Yankees é o Veggie, prato com ingredientes veganos. Na composição, está pão 0%, salsicha de grão de bico, molho salad, milho, ervilha e batata palha. Os pratos podem vir como opção única ou em combos e têm a possibilidade de virem com pão parmesão ou pão de leite, com 20 cm ou 30 cm.



Endereço: Rua Germano Franck, 300, 527C, Parangaba

Horário de funcionamento: segunda a sábado de 11h às 22h, domingo de 11h às 22h