Cacau Protássio é vítima de comentários racistas e gordofóbicos por bombeiro

A atriz Cacau Protássio se pronunciou em suas redes sociais após receber comentários racistas e gordofóbicos co de um membro do Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu após a atriz gravar uma cena de um filme no último domingo (24) no Corpo de Bombeiros, em que interpreta a bombeiro sargento Diana. "Eu sei que eu sou uma pessoa forte, mas ouvir tudo isso de um ser humano, é horrivel, é muito triste. Como uma pessoa que veste uma farda tão linda tem essa postura? Como eu posso dizer que ele salva vidas? Que ele faz o amor tendo essa postura e falando tanta coisa horrorosa?", comentou.

Um dos bombeiros presentes na coorporação gravou parte da cena e o divulgou em um aplicativo de mensagens, se referendo a atriz como "aquela negra", "aquela gorda", "aquela cambada de viado". Em resposta, Cacau disse que respeita a opinião dos bombeiros que não concordam com a cena, mas que não entente o porquê de "tanto ódio".

A cena gravada no Corpo de Bombeiros encena uma alucinação/sonho do superior da sargento Diana, que é apaixonado pela personagem de Cacau. "A filmagem da gente foi tao legal, ai eu ouço depois 'ah vai ser tirado do filme'. Por que as pessoas que estavam lá autorizando, achou legal, abraçou a gente e disse que tava tudo bem? A gente não fez nada absurdo", questionou.

Após o ocorrido, a atriz também foi alvo de comentários racistas em sua página no Facebook. "Tem uma menina no meu facebook super falando mal, ela postou uma foto minha de farda e os coleguinhas dela tudo detonando", desabafou a atriz em vídeo publicado no Instagram. Na declaração, a atriz também contou que ser bombeiro era um sonho de criança.

No dia das gravações, Cacau compartilhou registro das filmagens, agradecendo a Coorporação de Bombeiros. "Essa coorporação tem meu respeito, eu estou amando fazer uma bombeiro sargento Diana!", comentou.