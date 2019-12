Cacau Protásio revela sofrer consequências de ataque racista

A atriz Cacau Protásio falou sobre as consequências causadas por ataques racistas sofridos após a gravação de cenas do filme “Juntos e Enrolados”, no Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Em entrevista ao Jornal O Globo, a atriz relata que está com dificuldade para superar os traumas, além de ter crises de pânico. O episódio aconteceu no dia seguinte às gravações, quando um áudio de um bombeiro xingando a atriz e a equipe passou a circular nas redes socias.

“Tenho crises de choro. Aumentei a terapia de uma para três vezes na semana. Estou panicada mesmo. Acho que tem alguém pulando o muro da minha casa, parei de dirigir porque sentia que estavam me seguindo. Só consegui terminar o filme porque tive apoio dos colegas (chora). Pelo menos, as pessoas estão curiosas para ver a cena do bombeiro e vamos ganhar bilheteria”, revelou.

A atriz contou que quando foi registrar o Boletim de Ocorrência, ficou presa no elevador e precisou esperar pelo socorro de um bombeiro. “Quando disseram que chamariam o bombeiro, me deu pânico. Pensei: ‘Esse cara não vai me salvar’. Me chamaram para depor, mas não tenho condição emocional de ver bombeiro agora”, desabafou.

Protásio ressaltou ainda a importância da denúncia de crimes como racismo. “Quando soube, pensei ‘deixa, vou ficar mais famosa ainda’. Mas ao ouvir, me senti a pior pessoa do mundo, comecei a acreditar em tudo que ele estava falando. Não queria mais trabalhar, ver gente, pensei em desistir do filme. Aí veio uma coisa de eu que tinha que me posicionar.”

“Não imaginava que o vídeo da minha resposta fosse repercutir tanto, dar um 'se liga' nas pessoas. Porque até aquele que é preconceituoso velado vai pensar duas vezes antes de fazer algo," finaliza.