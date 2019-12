Buenos Aires em dois dias para amantes do futebol

Cearenses apaixonados por futebol, especialmente aqueles que são torcedores do Fortaleza, ganharam um bom motivo para visitar a Argentina em 2020. Isto porque, no próximo dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, o Leão enfrenta o Independiente na 1ª fase da Copa Sul-Americana, na região metropolitana de Buenos Aires. Pensando nisso, listamos alguns passeios para os fãs do esporte que terão pelo menos dois dias na cidade antes de ver de perto a competição.

Dia 1

Estádio La Bombonera

Localizado no bairro La Boca, o mais antigo da cidade, o Estádio Alberto José Armando, conhecido como La Bombonera, é propriedade do Club Atlético Boca Juniors e possui capacidade para 49 mil espectadores. O “apelido” deve-se ao seu formato de D, semelhante a uma caixa de bombom. O espaço já foi palco de campeonatos nacionais e internacionais, além de proporcionar uma visão especial aos torcedores, devido as arquibancadas altas e próximas ao campo.

Museo de La Pasión Boquense

Salas de troféus e objetos de recordação do Boca Juniors podem ser visitadas no Museo de La Pasión Boquense

O passeio pelo Estádio também reserva a oportunidade de conhecer o Museo de La Pasión Boquense. No local, estão disponíveis salas com exibições multimídia, fotos, troféus e objetos de recordação, que contam a história de 100 anos do clube. O ingresso para ver o La Bombonera e o museu pode custar até 530 pesos, dependendo do tour escolhido (mais simples ou mais completo), e é vendido diariamente, de 10h às 18h, na bilheteria do local, em dinheiro ou cartão de crédito. Nos dias de jogos ou outros eventos, as visitas são suspensas.

Caminito

A duas quadras do Estádio La Bombonera, é possível visitar o Caminito

A duas quadras do Estádio, está localizado o Caminito, uma espécie de museu a céu aberto da região. Atualmente, artistas usam as ruas coloridas do local para a expressão de sua arte, seja pelo tango, pela pintura ou pelo artesanato. O ambiente também abriga lojas, cafés e restaurantes. Nesse caso, vale a pena aproveitar a proximidade do roteiro do futebol para tirar algumas fotos, fazer um lanche e comprar lembrancinhas!

Restaurante La Brigada

A decoração do restaurante La Brigada faz referência a seleções e times de futebol

Para fechar o dia, uma dica é a visita ao La Brigada, um dos restaurantes mais tradicionais da Argentina, tanto em relação à culinária como ao futebol. As paredes e o teto do local são enfeitados com objetos de seleções e times. A decoração se mistura com itens sofisticados na mesa e até na iluminação.

O destaque do cardápio do La Brigada é a parrilla, semelhante ao churrasco. O restaurante oferece mais de 30 cortes de carne e promete que a iguaria é tão macia que pode ser cortada com uma colher.

Endereço: Estados Unidos 465, San Telmo

Horário de funcionamento: todos os dias, de 12h às 15h e das 20h à 0h



Dia 2

Estádio Monumental de Núñez

O estádio do River Plate tem capacidade para mais de 70 mil espectadores

Maior estádio da Argentina, o Monumental de Núñez é a casa do River Plate e dos jogos da Seleção Argentina de Futebol. Localizado no bairro nobre Belgrano, tem capacidade para 70.074 espectadores e foi inaugurado em 1938. O local também tem seu próprio Museu, que leva o nome do clube e é o mais moderno do País. No espaço, é possível conhecer a história do River, desde a sua fundação em 1901, as grandes estrelas do time e os títulos conquistados até hoje.

As visitas são divididas como: Museu, no valor de 420 pesos; Museu + Visita express, por 480 pesos; e Museu + Estádio Tour, com custo de 550 pesos. Os tours acontecem a cada hora, a partir das 11h, e vai até 17h. Em dias de jogo, a programação funciona até uma hora antes.

Estátua dos atletas

Diego Maradona, Lionel Messi e Gabriel Batistuta são ídolos comuns no futebol dos hermanos. Por isso, momentos icônicos dos três com a camisa da seleção foram representados em forma de estátuas, elaboradas pelo escultor Fernando Pugliese e expostas no bairro da Recoleta.

Maradona é retratado levantando a taça do Mundial de 1986 disputado no México; Messi comemora mais um gol apontando os dedos para o céu; e Batistuta, maior artilheiro da história da seleção argentina, celebra um de seus 56 gols. Os apaixonados pelo esporte podem garantir bons cliques por lá!

Restaurante Locos X El Fútbol

O restaurante Locos X El Fútbol abrange tanto o futebol nacional quanto o internacional na decoração Reprodução Instagram

Quando a fome bater, uma opção próxima é o restaurante Locos X El Fútbol, uma franquia de matriz colombiana que abrange tanto o futebol nacional quanto o internacional na decoração. Também localizado no bairro Recoleta, tem capacidade para cerca de 80 pessoas, mas fica mais agitado nos dias de jogos do Boca, River ou da Seleção Argentina.

Os principais pratos são os hot dogs e hambúrgueres. Presente nos estádios argentinos, o choripan canchero, receita de sanduíche de linguiça no pão francês, com vinagrete e batatas fritas, também está no cardápio e na lista dos preferidos. O menu de bebidas reserva 15 variedades de cervejas.

Endereço: Av. Gral. Las Heras 2101, Recoleta

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 10h30 à 0h; e às segundas de 16h à 0h

Mais opções

Se o terceiro dia na Argentina for para ver o jogo do Fortaleza contra o Independiente, vale lembrar que o Estádio Libertadores de América fica em Avellaneda, cidade portuária a 7 km de Buenos Aires.

Mas, pela proximidade, talvez ainda seja possível fazer um rápido tour a pé pelo Centro da capital. Nesse caso, pontos turísticos indispensáveis na região são: Obelisco, Teatro Colón, Casa Rosada e Café Tortoni. Para fazer tudo, nada como um bom planejamento. Programe-se!