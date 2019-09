BTS encerra pausa de um mês e é flagrado em aeroporto da Coreia do Sul

O grupo BTS anunciou que retornou às atividades normais, depois de pausa na carreira de apenas um mês. A produtora BigHit Entertainment, que agencia o grupo de k-pop, declarou que o grupo está de volta para "atividades programadas".

"O BTS encerrou seu período de descanso e estará voando hoje para uma atividade programada", disse a produtora para o jornal britânico Independent nesta segunda-feira (16).

Depois desse comunicado, diversas imagens do grupo em um aeroporto da Coreia do Sul começaram a circular na internet, se tornando, rapidamente, um dos assuntos mais comentados no Twitter. A pausa na carreira deles, em agosto deste ano, foram as primeiras férias desde que o grupo foi criado, em 2013. No comunicado oficial, eles falaram em um "longo período de descanso e relaxamento".

"Esse período de descanso será uma oportunidade para os membros do BTS, que se dedicaram ao seu objetivo desde sua estreia, para que recarreguem as energias e se preparem para se apresentar como novos músicos e criadores", escreveram.

O BTS, que lançou em junho um jogo para celular que conta a trajetória do grupo, passou pelo Brasil com shows esgotados. Na ocasião, os meninos se declararam aos fãs brasileiros e garantiram: "Com certeza voltaremos!".

Agora, depois da pausa, eles tem uma agenda de shows para cumprir. No dia 11 de outubro, BTS tem show marcado na Arábia Saudita e, logo em seguida, eles têm mais três apresentações agendadas em Seul (Coreia do Sul), que ainda fazem parte da turnê "Love Yourself: Speak Yourself".