Bruno Montaleone chama atenção de internautas após publicar foto 'sem umbigo'

"Dei zoom para achar o umbigo", escreveu uma seguidora de Bruno Montaleone, 23, em sua foto publicada nesta segunda-feira (17). No registro, o ator aparece sem camisa em frente a um espelho dentro do elevador.

O seu umbigo chamou a atenção de muitos seguidores, que ficaram impressionados com o físico do ator. "O incrível caso do jovem sem umbigo", brincou uma fã. "Cadê seu umbigo moço" e outros comentários não pararam na publicação de Montaleone. O ator não respondeu aos comentários dos seguidores sobre seu umbigo.

Afastado da dramaturgia desde o término da novela "O Tempo Não Para" (Globo), Bruno Montaleone participou da última edição do quadro "Dança dos Famosos", do Domingão do Faustão, e levantou boatos de que estaria se relacionando com a sua professora, a dançarina Jaqueline Ciocci.

O ator se separou de Sasha Meneghel em junho de 2019. Os dois ficaram juntos por um ano e seis meses. Eles assumiram o namoro na passagem de 2017 para 2018, quando ambos publicaram a primeira foto juntos em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte.

No momento, Montaleone está nos Estados Unidos para gravar o filme "Diários de Intercâmbio", da Netflix, protagonizado por Larissa Manoela.