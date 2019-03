Bruno Gagliasso recebe alta de hospital, mas passará por nova cirurgia

O ator Bruno Gagliasso, 36, recebeu alta hospitalar na tarde deste sábado (2), mas vai passar por uma nova cirurgia dentro de algumas semanas. A informação foi divulgada pelo Hospital Vitória, onde o ator estava internado desde terça-feira (26) para tratar uma crise renal.

Segundo a nota, o novo procedimento cirúrgico será realizado "para finalização da retirada do cálculo renal". O hospital, no entanto, não explica o motivo dessa nova operação, uma vez que o ator já tinha sido submetido a uma cirurgia para a retirada das pedras nos rins na própria terça-feira (26). Além disso, Gagliasso continua com tratamento medicamentoso em casa.

Festa improvisada

Sem poder curtir o Carnaval nos trios de Salvador ou nos blocos do Rio, o ator ganhou uma festa improvisada da mulher, a atriz Giovanna Ewbank, 32. Em seu Instagram, ela publicou imagens ao lado do marido e da filha do casal, Titi, cinco anos. Os três usam adereços de Carnaval. Giovanna está com uma peruca roxa, e Titi com uma tiara de unicórnio. Mesmo sentado na cama e usando a camisola do hospital, Gagliasso aparece com uma tiara de tigre. Em uma das fotos, mulher e filha puxam as bochechas do ator para "ajudá-lo" a dar uma risada.

Na legenda, a atriz escreveu: "Vai ter festa sim...porque se ele não pode ir até o Carnaval, nós trazemos o Carnaval até ele! @brunogagliasso nós te amamos!"

Protagonista de "O Sétimo Guardião" (Globo), o ator está afastado da trama desde terça. Por conta disso, o cronograma de gravações teve de ser alterado. Em seu Facebook, Aguinaldo Silva, autor da novela, escreveu que teve de mudar 30 cenas em que ele aparecia, além das que resultariam destas.

"Vejam bem, eu não escrevi 'cortar', eu escrevi mudar, pois se a gente cortar cenas os capítulos ficarão pequenos e no ar eles têm um tempo de duração que deve ser rigorosamente obedecido."



Ele contou também que soube da doença de Gagliasso pelo diretor Rogério Gomes e que não tinha mais do que duas horas para resolver a situação. "Então, mal recebe a informação, o autor concede a si mesmo 15 minutos para se rasgar e se descabelar, quebrar meia dúzia de preciosos cristais em sua sala, gritar todos os palavrões que conhece, xingar Deus e o mundo e acusar a si próprio de ter vendido a alma ao diabo... E depois desses 15 minutos de som e de fúria, ele se acalma, senta diante da porcaria do computador e faz, na uma hora e quarenta e cinco minutos que lhe restaram, tudo o que for preciso", desabafou.

No final, Silva disse ainda que em uma telenovela "a única pessoa insubstituível é o autor". "Pois só ele é dono e senhor das tramas e sabe como elas irão se desenvolver no futuro". "O Sétimo Guardião" tem passado por semanas turbulentas. Além da doença de Gagliasso, um dia depois, na quarta (27), o figurante Joseph Lima dos Santos, 23, morreu após passar mal durante as gravações da trama. Segundo nota encaminhada pela Globo, o jovem recebeu os primeiros atendimentos nos Estúdios da Globo e chegou a ser levado ao hospital, onde morreu.

Desde o dia 16 de fevereiro, vários atores de "O Sétimo Guardião" estão envolvidos também em uma grande polêmica. Tudo começou com o anúncio da separação do casal José Loreto e Débora Nascimento.

O divórcio levantou suspeitas de traição do ator. O fato de Loreto e Marina Ruy Barbosa contracenarem juntos na novela ajudou a dar força à especulação, mesmo com a atriz negando qualquer envolvimento com o colega.