Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank mostram rosto do filho Bless pela primeira vez

"Família feliz", foi com essas palavras que Bruno Gagliasso revelou ao Brasil o rosto do filho Bless, de quatro anos. O ator publicou uma foto com o novo integrante da família e ao lado de Giovanna Ewbank e Titi. "Bless chegou em casa", completou ele.

A youtuber e atriz também comemorou a chegada do herdeiro: "Família feliz e transbordando de amor". Ambos postaram ainda uma foto de Bless abraçado com a irmã, Titi.

Bless nasceu no Malawi e teve o processo de adoção concluído na semana passada, após dois anos de duração. Titi foi adotada no mesmo país, em 2016. Bruno e Giovanna estão juntos desde 2010.