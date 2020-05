Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank colocam apartamento de R$ 3,2 mi à venda em SP

Bruno Gagliasso, 38, e Giovanna Ewbank, 33, colocaram à venda o apartamento de R$ 3,2 milhões que eles têm nos Jardins, área nobre da capital paulista. A informação é da coluna Léo Dias, do UOL, e foi confirmada à reportagem pela assessoria do ator.

O imóvel de 180 m2 está à venda há oito meses, já que o casal estava vindo com menos frequência a São Paulo, antes mesmo da pandemia do novo coronavírus. Desde o início da quarentena, eles têm compartilhado na web sua rotina na mansão que têm no Rio de Janeiro.

Há dois anos, o casal havia aberto para a revista Vogue o apartamento na capital paulista. Segundo a publicação, o imóvel tem duas suítes. Um dos quartos da planta original teria dado vez ao home theater, que se integrou às salas de estar e de jantar, com direito a uma mesa de sinuca no meio.

Pais de Titi, 6, e Bless, 4, o casal espera agora o terceiro filho, que deverá receber o nome de Zyan. Bruno Galiasso usou suas redes sociais, neste domingo (17), para comemorar as 30 semanas de gestação de Giovanna, postando uma foto ao lado do barrigão dela.