Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank adotam menino do Malawi

A família Ewbank Gagliasso cresceu. Bruno e Giovanna adotaram um novo filho, um menino de 4 anos. A criança se chama Bless e nasceu no Malawi, no sul da África, de acordo com o colunista Leo Dias. A informação foi confirmada pela assessoria do casal.

O processo de adoção foi sigiloso e durou cerca de dois anos. Os atores estão atualmente na África do Sul e devem retornar ao Brasil com o filho na próxima semana, segundo o colunista.

O casal adotou há três anos a menina Chissomo, aTiti, também no mesmo país. Bruno e Giovanna estão juntos desde 2010.