Bruno Gagliasso comemora aniversário e divulga vídeo em piscina ao lado do filho Bless

O ator Bruno Gagliasso completou 38 anos na segunda-feira (13) e compartilhou imagens comemorando ao lado do filho Bless.

“A dança do papito vazou, mas é porque não tem jeito melhor de viver a vida!”, escreveu o artista no Twitter após divulgar imagens dançando junto com o filho. Eles estão na casa da família, localizada na região serrana do Rio de Janeiro.

A dança do papito vazou, mas é pq n tem jeito melhor de viver a vida! ✌🏿Obrigado @gioewbank pela nossa família! Obrigado meus filhos por tanto amor! ❤️ #DançaDoPapito @DanilloBandeira depois eu te pego por explanar isso. pic.twitter.com/pZJXc82ort — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) April 14, 2020

Na publicação, ele também fez agradecimento à esposa, Giovanna Ewbank, que está grávida de mais um filho do casal. “Obrigado @gioewbank pela nossa família! Obrigado meus filhos por tanto amor!”, escreveu. Além de Bless, eles também são pais de Titi.