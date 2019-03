Bruno Faglioni é anunciado como novo vocalista da banda Rosa de Saron

O músico Bruno Faglioni foi anunciado como novo vocalista da banda católica Rosa de Saron. A informação foi divulgada nas redes sociais do grupo na noite desta quinta-feira (7).

A chegada do novo vocalista foi acompanhada do clipe da canção “A Fênix”, lançado na meia-noite desta sexta-feira (8). O músico irá substituir o cantor e compositor Guilherme de Sá, que anunciou a saída da banda em novembro do ano passado.

Na postagem sobre a chegada do novo integrante da banda católica a direção do grupo falou sobre a expectativa do novo ciclo que se inicia para o grupo. “Iniciamos hoje um novo ciclo na história do Rosa de Saron, um ciclo que não temos ideia de como se desdobrará e a verdade é que isso pouco importa nesse momento pois, confiamos que, mais uma vez, Deus estará a frente, escrevendo essas páginas que desde sempre lhe entregamos”.

A banda brasileira de rock com temáticas cristãs formada em 1988 também tem como integrantes Eduardo Faro (guitarra), Rogério Feltrin (baixo) e Wellington Greve (bateria).