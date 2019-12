Bruno de Luca, Titi Muller e Vivian Amorim apresentarão 'BBB - A eliminação', no Multishow

Bruno de Luca, Titi Muller e Vivian Amorim serão os responsáveis por comandar o "BBB - A eliminação", no Multishow. O programa receberá ao vivo, todas as quartas-feiras, às 22h30, o participante eliminado no dia anterior. A estreia acontece no dia 22 de janeiro, um dia depois da exibição do primeiro episódio do Big Brother Brasil 20.

Segundo a jornalista do O Globo, Patrícia Kogut, os apresentadores farão uma avaliação do participante durante a sua permanência na casa. O eliminado poderá levar alguns familiares, amigos ou fãs para a entrevista.

No multishow, a edição 20 do BBB será exibida diariamente, ao vivo, por 45 minutos, após o programa na Globo. Durante a programação normal, a emissora também soltará flashs em tempo real.