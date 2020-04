Bruna Marquezine 'sofre' com live de Marília Mendonça e diz que seu cupido está de quarentena

Bruna Marquezine, 24, usou as redes sociais na noite desta quarta (8) para acompanhar a apresentação da Marília Mendonça no YouTube, que foi vista por 2,5 milhões de pessoas, inclusive o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Com bastante bom humor, a atriz comentou sobre as letras de sofrência e amor. "Cada música é um gatilho diferente", escreveu a artista. Mas o comentário que mais chamou atenção dos internautas foi sobre o seu cupido.

"Meu cupido no momento deve tá de quarentena também porque não tá trazendo nada", brincou Marquezine. Os internautas logo rebateram ao tuíte da atriz.

"Melhor do que trabalhando e trazendo lixo igual aquele que todo mundo sabe quem", citou uma seguidora.

Já outro fã de Marquezine foi bastante direto em citar o ex-namorado da artista, o jogador Neymar. "Talvez o teu cupido traga o hexa porque se depender do Neymar...".

Recentemente a formação do paredão do BBB 20 voltou a mexer com o ânimo dos fãs do antigo casal "Brumar". De um lado a torcida de Bruna Marquezine, para a amiga Manu Gavassi, e de outro o jogador Neymar para Felipe Prior.

Depois de muitos comentários dos internautas, o craque do PSG recuou na torcida e escreveu que desejava que ambos estivessem do BBB 20, o que não aconteceu, já que Prior foi eliminado.