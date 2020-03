Bruna Marquezine relata gripe e faz teste para coronavírus

A atriz Bruna Marquezine revelou neste domingo (15) que fez o teste para saber se está infectada com coronavírus. Ela usou as redes sociais para explicar que voltou de uma viagem a Nova Iorque recentemente com sintomas de gripe.

Marquezine foi filmada utilizando máscara clínica e passando álcool na poltrona do avião.

Uma seguidora viu o vídeo da ação publicado nas redes sociais e questionou o comportamento da atriz ao apontar que são os infectados que deveriam usar o acessório.

Em resposta, Bruna Marquezine disse que apesar de estar gripada, resolveu fazer o exame e espera que dê negativo.

"Eu estava/estou gripada e espirrando, senhora. Já fiz meu teste assim que cheguei em casa e se Deus quiser será só uma gripe mesmo que eu não consegui curar com a mudança de clima e poucas horas de sono por conta do trabalho lá em NY", escreveu.

A atriz não informou quando sai o resultado do teste.