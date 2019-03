Bruna Marquezine reativa perfil no Instagram após ler mensagens de Maisa Silva

A atriz Bruna Marquezine escolheu o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, para retornar o perfil dela no Instagram. A carioca usou a rede social para comentar a data. Inicialmente, ela fez uma publicação com comentários abertos. Poucos minutos depois, a atriz retirou o conteúdo do ar e, em uma nova postagem, limitou os comentários. O motivo do retorno à rede social? Bruna diz ter se inspirado em uma mensagem da apresentadora e atriz Maisa Silva.

Marquezine havia destivado a contra no Instagram após a polêmica envolvendo a cantora Anitta e o jogador Neymar durante o Carnaval 2019. "Não esperava sair do meu momento de recolhimento hoje, estava pronta pra só ouvir, absorver, mas fui surpreendida de manhã pela mensagem de uma jovem mulher que admiro muito, a Maisa. E a mensagem dela me emocionou de uma forma inesperada, não só pelo conteúdo de extrema delicadeza e maturidade e pelo apoio que ela me ofereceu, mas porque ela me enche de esperança nas próximas gerações e me inspira”, declarou a atriz na publicação.

Inspiração em outras mulheres

Na mensagem da rede social, Marquezine cita a feminista e intelectual Simone Lucie-Ernestine-Marie Bertrand de Beauvoir. “A gente se torna mulher, não nasce, como disse Simone de Beauvoir. E também não acorda feminista, é um processo. E é um processo sem fim, com erros, acertos, tombos, vitórias e confusões no meio do caminho. Ajuda ter ao nosso lado mulheres maravilhosas, que nos ensinam quando erramos e celebram nossas conquistas, porque para nos julgar nunca faltou gente nesse mundo patriarcal”.

Ainda no texto do Instagram, Bruna disse se emocionar com a compressão de Maisa sobre o mundo com apenas 16 anos. “Acho que por isso ver a militância extremamente consistente e coerente de uma menina de 16 anos que já consegue compreender tão bem a importância e o conceito de feminismo me emociona tanto, me faz querer lutar, me dá força e me enche de coragem”.

Violência em dados

Para reforçar a violência sofrida contra as mulheres, Bruna usa dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) para falar sobre a morte de mulheres brasileiras. “Hoje é dia de lembrar que o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio. Não queremos flores, queremos que parem de nos matar, que nos respeitem, queremos o fim da cultura do estupro, e acabar com ela é papel também dos homens. Não nos deseje um feliz dia ou um raso parabéns, diga ao seu amigo que a piada machista dele não tem graça, que não é correto compartilhar aquele vídeo na tentativa de rebaixar uma mulher por ser dona do seu desejo, nem rotulá-la pela roupa que veste, pelo modo que fala ou pela maneira que se comporta. E ainda quando possível lute com ela pela equiparação de seus salários se estiverem exercendo a mesma função. Troque os textões por empatia e respeito diário!”.



Bruna Marquezine conclui o texto exaltando o papel das mulheres na sociedade. "Mas além de tudo isso aproveitemos hoje, mulheres, para aplaudir aquelas que na história tanto fizeram por nós, nos permitindo estar aqui hoje usufruindo dos nossos direitos e lutando por mais. Para essas sim deixemos os parabéns e toda nossa gratidão. Nunca serão esquecidas! E aplaudo também aquelas que são exemplos lindos hoje e continuam resistindo e caminhando em direção a evolução. Como a Maisa”.