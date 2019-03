Bruna Marquezine pega mototáxi para sair de festa em Salvador

A atriz Bruna Marquezine pegou um mototáxi para voltar ao hotel onde está hospedada em Salvador, na madrugada deste domingo (3), após curtir um dia inteiro de Carnaval na cidade.

No Instagram, a musa postou imagens da viagem e, na legenda, brincou: "Por hoje é só, Salvador, ou malandre-se", fazendo referência ao clipe da música "Vai Malandra", de Anitta.

Entre a tarde do sábado (2) e a madrugada deste domingo, a atriz esteve praticamente em todos os espaços da festa, no circuito Dodô (Barra-Ondina), na orla da capital baiana. Marquezine começou o dia rebolando ao som de "Terremoto", sucesso de Anitta com Kevinho. Depois, desfilou em cima do trio de Ivete Sagalo.

Após o desfile, a atriz recarregou as energias em um camarote do circuito e, logo depois, aproveitou o trio de Major Lazer, Tropkillaz e ÀTTØØXXÁ. O jogador Neymar, ex-namorado de Marquezine, também está na folia de Salvador.