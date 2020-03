Bruna Marquezine interrompe programação de evento de moda para assistir ao paredão do BBB20

Bruna Marquezine fez uma pausa na festa de lançamento da nova coleção de outono da Colcci para assistir a noite de eliminação do BBB20, que aconteceu na última terça-feira (3). Durante o evento, a atriz convidou os presentes para acompanhar o reality junto com ela, que logo se acomodaram no chão para conferir o resultado do paredão entre Pyong, Guilherme e Gizelly.

"Estou na festa de lançamento da coleção de outono da Colcci. Estava rolando um karaokê do outro lado com o Felipe Marra tocando e o que eu fiz? Parei para ver BBB e está todo mundo parado. Uma pequena pausa", brincou. Após a saída de Guilherme da casa, os convidados do evento voltaram a cantar no karaokê. A atriz Marina Moschen também estava na festa.

Bruna Marquezine já declarou ser fã do programa. A atriz assiste as edições diariamente desde a estreia do reality e compartilha o momento com os seus seguidores no Instagram. Para a Revista Quem, Bruna falou que mudou sua rotina por conta do BBB20, alterando inclusive suas refeições. A atriz contou que escolhe alimentos que não necessitem do uso de talheres para ficar focada na TV, como pipoca e chocolate.

A nova garota-propaganda da Colcci compartilha com os fãs sua torcida por Manu Gavassi. As duas são amigas desde que atuaram juntas na novela "Em Família", em 2014.