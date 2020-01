Bruna Marquezine faz coro por saída de Petrix, acusado de assédio no BBB 20

Logo após a indicação de Petrix para o paredão no Big Brother Brasil 20, Bruna Marquezine deixou claro nas redes sociais que torce pela saída do ginasta do programa. No Twitter, ela comentou em cima de uma publicação de um internauta, que lamentava que o atleta ainda pode se salvar da berlinda na prova bate e volta, que será disputada domingo (2).

"Como que faz para ele só ir?", escreveu. A atriz também retuitou comentário de Fernanda Paes Leme, que escreveu: "Cadê o número já quero votar [para Petrix sair]". Em outro tuíte, Paes Leme comentou: "Bate e não volta, por favor".

Petrix foi indicado ao paredão por Pyong Lee após um poder surpresa que o hipnólogo ganhou da prova do líder, disputada nesta quinta-feira (30).

O ginasta está envolvido na maior polêmica desta edição do BBB 20. Acusado de assediar Bianca Andrade, a Boca Rosa, e de roçar a genitália em Flayslane, na festa de quarta-feira (29), ele foi advertido pela direção do programa. Tiago Leifert também disse que a atitude do brother preocupa.

Nas redes sociais, internautas chegaram a pedir a expulsão de Petrix. Amiga de Manu Gavassi, Bruna Marquezine já tinha se manifestado antes sobre os homens do programa. Quando Chumbo foi eliminado, na terça-feira (28), ela escreveu: "Menos um tóxico!".

A atriz também reagiu a um comentário do ginasta Petrix, que disse ter "faltado uma novinha gatinha" na edição do BBB. "Meu Deus, só de ler isso eu já consigo sentir um terceiro braço crescendo! Tóxico. Se organizar direitinho a gente consegue tirar todos esses boylixo que ficaram presos na 4ª série pro jogo começar de verdade", afirmou Marquezine.