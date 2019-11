Bruna Marquezine fala sobre estar solteira e sonho de ser mãe em entrevista

A atriz Bruna Marquezine respondeu pesquisas feitas sobre ela, por internautas, no Google e falou sobre carreira e a vida pessoal, em entrevista para o canal do YouTube da apresentadora Giovanna Ewbank. Nos questionamentos, a pergunta se Bruna estaria namorando. "Não. Acho que é a primeira vez que eu não tenho namorado e estou muito de boa", declarou Marquezine. Ela ainda falou sobre a vontade de adotar.

Na entrevista, a atriz ainda revelou que que ama fazer aniversário. "Eu comemoro o mês inteiro" e lembra que, neste ano, comemorou da melhor forma possível, durante um show de Sandy & Júnior, de quem é fã, ao lado dos amigos. "Que momento marcante na minha vida, Júnior segurou meu bolo de aniversário. Júnior! Eu tinha certeza que ia casar com ele, gente. Casar com ele e seria a melhor amiga da Sandy", contou.

Assista:



Sobre maternidade, ela disse ter paciência para o momento certo.."Sim, quero muito. Mas eu entendo que para todas as coisas existe a hora certa. Acredito muito no tempo de Deus e quero fazer isso com um parceiro. Não é esse o momento da minha vida... tenho muita vontade, mas não tenho pressa".

No bate-papo, Giovanna revelou que Bruna sempre fala sobre ter uma família. "Quando cheguei aqui ela me perguntou 'como você está?'. E eu disse que estou ótima, só quero ficar em casa com meus filhos...", ao que Bruna completou: "E eu falei 'ai, eu também só quero ficar em casa com meus filhos, sabe?", brincou.

Bruna Marquezine também revelou um sonho que teve. "Sonhei que eu estava com a minha filha, e eu acordei com minha mão segurando essa 'criança'. E pensei, 'que tristeza, que decadente, que momento, né, Bruna'... Tenho muita vontade e tenho certeza que vou adotar"..