Bruna Marquezine e Neymar declaram torcidas opostas para Manu e Prior no 'BBB 20'

O antigo casal "Brumar" voltou a ser assunto nas redes sociais nesta segunda-feira (30). Isso porque Bruna Marquezine, 24, o jogador Neymar, 28, declararam torcidas opostas para o paredão do BBB 20, que acontece nesta terça.

Amiga pessoal da Manu Gavassi, que enfrenta a berlinda com Mari Gonzales e Felipe Prior, Marquezine tem feito campanha para a cantora ficar na casa mais vigiada do Brasil. "Por favor, votem", pede a atriz para a permanência da amiga no programa.

Por outro lado, Neymar manifestou sua torcida para Prior, na mesma rede social. O craque de futebol publicou a hastag #TeamPrior e usou figurinhas em referência a frase dita pelo brother durante o programa ao vivo: "fogo no parquinho".

Os internautas, por sua vez, não deixaram passar em branco e comentaram sobre as torcidas opostas dos ex-namorados. "Isso apenas mostra que o Neymar não superou a Bruna Marquezine, ele ama uma atenção da ex", comentou um internauta.

"Por isso que ela largou você Neymar", sugeriu outro usuário do Twitter. "Esse paredão está sendo Bruna versus Neymar", brincou outro internauta, com bom humor.

Mas essa não foi a primeira vez que o Big Brother causou um desconforto no ex-casal de namorados. Logo no primeiro paredão da 20º edição, Marquezine declarou a torcida para que o surfista Lucas Chumbo amigo de Neymar, deixasse o reality. A atriz também citou que o atleta seria "tóxico", o que não agradou fãs do jogador.

Tanto Marquezine quanto Neymar não trocaram mensagens diretas. Vale lembrar que o relacionamento dos dois foi bastante conturbado, e contou com idas e vindas de 2013 a 2018.