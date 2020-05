Bruna Marquezine diz que teve depressão e distúrbio de alimentação aos 17 anos

Em live na noite de segunda-feira (11), Bruna Marquezine, 24, falou sobre o período em que teve depressão e distúrbios de imagem e de alimentação quando tinha 17 anos. "Toda mulher se sente pressionada pela sociedade para estar em um padrão, ser assim, assado, e nunca está bom. Eu sofria muito com isso. Sempre me cobrei muito. Foi um momento difícil e delicado", afirmou.

Em conversa com o jornalista Bruno Astuto, a atriz, que fez a sua primeira novela aos sete anos em "Mulheres Apaixonadas" (2003), disse que crescer diante do público contribuiu para ela desenvolver as doenças. "Crescer exposta faz com que você comece a condicionar o seu olhar. Todos os julgamentos tinham um peso muito grande. Isso era uma das causas da minha depressão, que também tinha outras causas internas."

Segundo Marquezine, fazer terapia foi essencial para ela conseguir superar a depressão. "Me transformou, transformou a minha vida de verdade." Ela afirmou só lamentar ter demorado a recorrer ao auxílio."Eu falo que infelizmente recorri à terapia só quando a situação já estava feia. Mas, felizmente, eu recorri a ela", disse. A atriz complementou que a fé também foi muito importante para que ela pudesse se reerguer.

"Acho que a gente tem que estar sempre cuidando desses pilares, o mental, o espiritual. Eu sou uma pessoa que se descuidar de qualquer um deles, eu rapidamente caio, eu fico vazia", disse.